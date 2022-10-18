«Ъ»: владельцы Zara, Bershka и Pull&Bear могут передать бизнес в России другой стране

Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka) рассматривает возможность по передаче своих активов «дружественной» для России стране ради возобновления работы на российском рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

По словам источника издания, для возобновления работы в РФ испанская fashion-группа Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны, например ОАЭ. При этом о планах изменить корпоративную структуру российской «дочки» — АО «Зара СНГ» стало известно из решения Арбитражного суда от 30 сентября.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Inditex может передать свой бизнес своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, а срок передачи бизнеса может занять от полугода до года. При этом собеседник газеты указал, что с российского рынка окончательно могут уйти такие бренды как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а другие откроются под новыми названиями.

По словам руководителя направления аренды торговых площадей ретейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, сейчас собственники торговых центров ведут переговоры с новыми арендаторами на те места, где раньше были магазины Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Однако большинство арендодателей не хотят расторгать договора, но ведут переговоры по изменению коммерческих условий. При этом сама Inditex, скорее всего, планирует оставить лишь рентабельные магазины.

В середине сентября Inditex сообщил о 25% росте продаж за первое полугодие 2022 года. Помимо роста продаж, которые достигли отметки €14,8 млрд, Inditex заявил, что прибыль компании в период с 1 февраля по 31 июля 2022 года выросла на 41% и достигла €1,8 млрд.