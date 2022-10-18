Bloomberg: ЕС предложит выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям при кризисе

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Virginia Mayo

В Евросоюзе хотят предложить использовать €40 млрд для поддержки жителей и компаний в связи с ростом цен из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект пакета мер, разработанный Еврокомиссией.

По данным агентства, Еврокомиссия собирается позволить правительствам стран ЕС направить средства из фондов сплоченности на помощь в оплате счетов домохозяйствам и на поддержку пострадавших от роста цен малых и средних компаний.

При этом сумма, которой отдельные страны — члены Евросоюза смогут воспользоваться, будет зависеть от объема средств в данных фондах, которые ранее не были задействованы правительствами этих государств.

Ранее Das Erste писало, что европейские лидеры не смогли найти выход из сложившегося энергетического кризиса.

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