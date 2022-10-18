Reuters: Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии»

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РИА «Новости»

Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», пишет Reuters.

Американская сторона обосновала этом тем, что якобы имело место нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России.

Пока меры введены на полгода и могут быть продлены. Это лишает «Уральские авиалинии» прав участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из Соединенных штатов, а также реэкспорт американской продукции из третьих стран.

Ведомство также отозвало экспортные привилегии у других российских авиакомпаний: S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр».

Ранее S7 получила разрешение на вывоз в Турцию двух Boeing 737. Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России на данный момент нет. В пресс-службе S7 не смогли оперативно прокомментировать планы по вывозу самолетов.

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