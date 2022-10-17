Exxon ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»

Американская компания ExxonMobil полностью ушла из РФ после создания нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в «Сахалине-1» и проект передан российскому оператору», — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что отказ оператора «Сахалина-1», американской Exxon, отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота» стало причиной остановки добычи нефти на этом проекте.

Как сообщается, это произошло после того, как в результате санкций танкеры «Совкомфлота», которые попали под них в конце марта, лишились покрытия от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

«Совкомфлот» привлек российского страховщика, но это не устроило Exxon (доля в «Сахалине-1» — 30%). При этом отгрузки с проекта «Сахалин-2» в полностью аналогичной ситуации продолжились.