Российские ювелирные сети заявили о критической ситуации в отрасли

Российские ювелирные компании обратились к правительству с предложением изменить федеральное законодательство с целью сокращения финансовых убытков. Ситуация в отрасли находится на критическом уровне — если изменения не произойдут, значительная часть игроков рынка будет вынуждена свернуть бизнес, сообщает «РБК Санкт-Петербург».

С 1 января 2023 года должен вступить в силу закон, согласно положениям которого все российские предприятия перейдут со специальных режимов налогообложения, включая упрощенный, на основную систему. При этом данная мера будет распространяться независимо от размера бизнеса и организационно-правовой формы. По просьбе представителей ювелирной отрасли, ученые МГУ представили экспертизу закона, в которой пришли к неутешительным выводам.

«Уже в начале следующего года отрасль может прекратить свое существование. Когда закон, принятый в марте 2022 года, вступит в силу, закроются 4/5 игроков рынка», — говорится в материале.

Российские ювелирные компании предложили способ выйти из кризисного положения в виде специальной поправки в федеральный закон. Она бы способствовала дополнительным поступлениям в бюджет, а фирмам — избежать закрытия производства.

«Ювелиры предложили законодателям поправку, которая, по их мнению, с одной стороны, обеспечила бы дополнительные поступления в бюджет в размере 20-30 млрд руб., а именно такую задачу ставило Министерство финансов, разрабатывая новый закон. С другой — позволила бы избежать закрытия многих предприятий отрасли», — сообщается в статье.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков. Одним из пунктов закона стало требование с начала 2023 года перевести все предприятия отрасли на уплату налога на добавленную стоимость и отменить спецрежимы — упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН), на которых работает большинство игроков рынка.