Apple приостановила закупку микрочипов от компании YMTC

Корпорация Apple приостановила закупку продукции одного из крупнейших производителей микрочипов в Китае, компании YMTC, передает Общественная служба новостей.
После ужесточения США санкций против китайских производителей микрочипов.
Многомесячный процесс сертификации чипов флеш-памяти NAND компания Apple уже закончила.
Чипы производства YMTC считаются более продвинутыми и новыми, чем чипы других китайских производителей.
Apple собиралась начать их использование в своих гаджетах уже в текущем году — сначала в iPhone, продаваемых на китайском рынке, а затем и в гаджетах для других рынков.