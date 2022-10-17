Apple приостановила закупку микрочипов от компании YMTC

Корпорация Apple приостановила закупку продукции одного из крупнейших производителей микрочипов в Китае, компании YMTC, передает Общественная служба новостей.

После ужесточения США санкций против китайских производителей микрочипов.

Многомесячный процесс сертификации чипов флеш-памяти NAND компания Apple уже закончила.

Чипы производства YMTC считаются более продвинутыми и новыми, чем чипы других китайских производителей.

Apple собиралась начать их использование в своих гаджетах уже в текущем году — сначала в iPhone, продаваемых на китайском рынке, а затем и в гаджетах для других рынков.

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