В Италии может остановиться производство из-за ограничений использования энергии

В Италии производство может быть приостановлено на месяц в период с декабря до февраля 2023 года в связи с необходимыми ограничениями использования электроэнергии, пишет Il Messaggero.

Данная мера включена в чрезвычайный план по экономии энергии, который подготавливает для будущего правительства министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

Пакет предусматривает обязательную приостановку потребления в индустриальном секторе при отсутствии поставок газа из РФ. В целом, ЕС нацелен на экономию энергоресурсов.

В Италии большая доля электроэнергии вырабатывается именно за счет газа, отмечает Общественная служба новостей.

Если с 1 ноября поставки российского газа будут прекращены, Италия не дополучит необходимые 6,45 млрд куб. м газа и использование плана по нормированному рациональному использованию с остановкой производства будет неизбежен. Если газ из РФ будет поставляться до нового года, то проблем удастся избежать.