В Италии может остановиться производство из-за ограничений использования энергии

В Италии производство может быть приостановлено на месяц в период с декабря до февраля 2023 года в связи с необходимыми ограничениями использования электроэнергии, пишет Il Messaggero.

Данная мера включена в чрезвычайный план по экономии энергии, который подготавливает для будущего правительства министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

Пакет предусматривает обязательную приостановку потребления в индустриальном секторе при отсутствии поставок газа из РФ. В целом, ЕС нацелен на экономию энергоресурсов.

В Италии большая доля электроэнергии вырабатывается именно за счет газа, отмечает Общественная служба новостей.

Если с 1 ноября поставки российского газа будут прекращены, Италия не дополучит необходимые 6,45 млрд куб. м газа и использование плана по нормированному рациональному использованию с остановкой производства будет неизбежен. Если газ из РФ будет поставляться до нового года, то проблем удастся избежать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть