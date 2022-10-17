ЕК хочет выделить Украине все оставшиеся средства из экстренного пакета помощи в этом году

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Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) хотела бы выделить Украине всю оставшуюся сумму в размере до 8 млрд евро из обещанного ранее пакета исключительной макрофинансовой помощи до конца года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕК.

«Ожидается, что первый транш из 5 миллиардов евро, около 2 миллиардов евро, будет выплачен в середине октября. Выплата следующих частей последует быстро и до конца года», — рассказал представитель ЕК.

В публикации отмечается, выделение еще 3 млрд евро из анонсированной макрофинансовой помощи пока остается несогласованным.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз может предоставить Украине обещанные 5 млрд евро, входящие в пакет финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Речь идет о финансовой поддержке Киева, которая была согласована странами – участницами объединения текущей весной.

Предварительно, в ближайшие дни ЕС выделит Украине 2 млрд евро, а затем еще 2,5 млрд евро во второй половине ноября. Также 500 млн евро планируется выделить украинской столице в декабре.

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