МО РФ: замминистра обороны Фомин обсудил «продуктовую сделку» с замгенсека ООН Гриффитсом

В понедельник, 17 октября, состоялись переговоры заместителя Министра обороны России генерала Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом сообщило Минообороны РФ.

Уточняется, что стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в связке с договоренностями по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из России.

В ходе переговоров собеседники пришли к выводу, что возможность продления зерновой сделки зависит от обеспечения полного выполнения всех достигнутых договоренностей.

Уточняется также, что стороны обсудили инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок.

16 октября в Москве проходили переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке, которые проходили в Доме приемов российского МИД на Спиридоновке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин не планирует проводить встречу с Мартином Гриффитсом.

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