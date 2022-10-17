Минфин ФРГ: в Германии 30 октября завершится программа обмена гривны на евро

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Министерство финансов Германии и Бундесбанк договорились с Национальным банком Украины о том, что программа обмена гривны на евро завершится 30 октября. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Минфина Германии.

Уточняется, что программа нацелена на поддержку беженцев с Украины, однако первоначальный активный спрос на обмен гривны сейчас значительно снизился — в последнее время транзакций было совершено очень мало.

С конца мая 2022 года украинские беженцы получили возможность обменивать наличные гривны на евро в обменных пунктах и банках Германии — до этого сделать это было почти невозможно из-за низкого спроса на гривны.

Ранее министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль высказал мнение, что в отношении беженцев, прибывших в страну с Украины, должны действовать послабления и привилегии, которые не распространяются на беженцев из других стран.

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