Экономист Шульц заявил, что шаги Германии приближают развал Евросоюза

Экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentní listy заявил, что решение Германии о создании стабилизационного фонда с суммой порядка 200 млрд евро для поддержки немецкой экономики может способствовать разделению Евросоюза.

По его словам, своими действиями Германия демонстрирует свое превосходство над другими странами ЕС.

«Остальные просто не смогут конкурировать с немцами в большинстве отраслей, потому что не найдут таких же огромных инвестиций <...> Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их в принципе не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран», — заявил Шульц.

При этом экономист выразил уверенность, что США не дадут Германии занять лидирующее положение в Евросоюзе.

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