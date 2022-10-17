Мишустин заявил, что правительство продлит действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство намерено продлить действие программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

«По поручению президента правительство продлевает действие «Семейной ипотеки», чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», — сказал он.

Премьер напомнил, что программа реализуется по инициативе президента уже более четырех лет. С середины 2021 года программа стала распространяется и на родителей с одним ребенком, если малыш был рожден не ранее 1 января 2018 года. Они могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

Мишустин отметил, что, согласно прогнозам, в 2023 году такую ипотеку смогут оформить более 150 тыс. семей, а общий объем выдачи займов составит примерно триллион рублей.

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