Министр финансов Британии объявил об отмене скандальных налоговых реформ Трасс

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британия отказывается от большинства пунктов скандальной налоговой реформы премьера страны Лиз Трасс. Об этом заявил новый британский министр финансов Джереми Хант, передает Reuters.

«Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — отметил Хант.

По его словам, корпоративный налог не будет сокращаться, а максимальная ставка налога на доход будет возвращена. При этом анонсируемые меры должны принести стране около 32 млрд ежегодно. Кроме тог, базовая ставка подоходного налога останется на уровне 20%, если не произойдут новые изменения в экономике.

Он добавил, что ограничения по тарифам в энергетике будут действовать только до апреля 2023 года. Затем правительство будет обдумывать новые меры поддержки для уязвимых слоев населения.

Ранее в понедельник в Палате общин британского парламента три депутата от правящей Консервативной партии публично призвали премьер-министра Британии Лиз Трасс подать в отставку.

До этого законодатель Джейми Уоллис опубликовал свое письмо к Трасс в Twitter. По его словам, последние недели правительство подрывало экономическую надежность страны и непоправимо раскалывало партию.

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