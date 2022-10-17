Китай прекратит поставки СПГ в Европу

Комиссия по развитию и реформам Китая дала крупным государственным компаниям указание прекратить перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе и других странах Азии.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — отметили собеседники Bloomberg, имея в виду СПГ.

Госкомпании и регулятор не стали комментировать эту информацию.

НСН указывает, что Пекин имеет крупные контракты на покупку СПГ, в том числе у США, и в текущем году на фоне низкого спроса внутри страны трейдеры решили перенаправить часть поставок в Европу.

Как отмечает газета «Взгляд», действия Китая грозят сокращением поставок СПГ в Европу и обострением энергетического кризиса в регионе.

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