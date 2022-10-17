Пакистан намерен закупить пшеницу у России

Пакистан планирует закупить у России пшеницу, заявил посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан в интервью ТАСС.

«Технические эксперты уже это обсуждают. Мы хотим купить у России пшеницу», - указал дипломат, отвечая на вопрос о договоренностях относительно поставок пшеницы из РФ в столкнувшийся с угрозой нехватки продовольствия Пакистан.

Посол напомнил, что в прошлом году Исламабад также закупил много пшеницы у Москвы, кроме того, министерства сельского хозяйства двух стран подписали всеобъемлющее соглашение.

«Обычно Пакистан обеспечивает себя продовольствием, но временами случаются нехватки. Россия стала новым поставщиком для нас, раньше это были другие страны», — цитирует посла НСН.

Дипломат добавил, что Пакистан рассматривает РФ как долгосрочного и стабильного партнера по поставкам продовольствия.