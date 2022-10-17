Китай ускорит постройку нефтехранилищ и терминалов СПГ ради повышения энергобезопасности

Китайские власти собираются ускорить строительство новых нефтехранилищ и терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения национальной энергобезопасности. Об этом заявил заместитель главы Государственного энергетического управления КНР Жэнь Цзиндун, передает ТАСС.

«Необходимо создать еще более надежную систему запасов каменного угля и нефти. Особое внимание нужно уделить ускоренному строительству хранилищ, созданию терминалов для СПГ. Тем самым мы сможем обеспечить рациональные и гибкие поставки энергоносителей», — отметил Цзиндун.

По его словам, сейчас правительство создает основу для обеспечения энергобезопасности. Китай не только закупает углеводороды в других странах, но и активно развивает свои месторождения. При этом к 2025 году КНР должен добывать энергоресурсов свыше 4,6 млрд тонн в угольном эквиваленте.

Он добавил, что власти Китая улучшают механизмы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. То есть создается надежная система, сигнализирующая о рисках при поставках энергоносителей.

В начале октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Местные азиатские компании со значительной выгодой для себя направляют танкеры с американским СПГ, помогая странам Евросоюза подготовиться к зимнему отопительному сезону.