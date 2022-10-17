Глава МИД Хорватии упрекнул сербов в отказе от санкций против России

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза заявил, что отказ Сербии от участия в санкциях против России противоречит внешней политике и политике безопасности ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Грлич-Радман подчеркнул, что Сербия является страной — кандидатом на вступление в ЕС.

«Когда речь идет о нашем соседстве — Сербия является кандидатом в ЕС и игнорирует введение санкций в отношении России. Это не соответствует линии внешней политики и политики безопасности ЕС, и позиция Еврокомиссии это подтверждает», — сказал политик.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин категорически отверг требования ЕС ввести санкции против России. Так он прокомментировал последний отчет о расширении Евросоюза.

Также внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз.