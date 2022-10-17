Глава МИД Швеции: ЕС нужно направлять больше средств для военной помощи Украине

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе заседания министров в Люксембурге заявила, что Евросоюзу необходимо направлять больше средств в Европейский фонд мира для оказания Украине военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, Линде подчеркнула, что странам ЕС необходимо продолжать вводить санкции против России.

«Европейский фонд мира оказался действенным инструментом ЕС: мы стали лучше в области военной помощи [Украине. — «Газета.Ru»] через этот фонд, и понятно, что ему нужно больше денег», — заявила Линде.

По ее словам, для этого можно «добавить еще денег или перераспределить уже имеющиеся в ЕС средства». Она добавила, что Евросоюзу «абсолютно необходимо продолжить вводить санкции».

«Было бы опасно, если бы ЕС сказал, что этот восьмой пакет <…> был последним, и мы бы сказали, что больше не будет санкций, и мы даем карт-бланш РФ», — подвела итог Линде.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии.

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