FT: Евросоюз готовит механизм по снижению цен на весь импортируемый газ

Евросоюз готовит пакет мер по снижению цен на весь импортируемый газ. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации издания, меры предусматривают установление максимальной динамической стоимости газа, по которой его смогут приобретать страны союза.

По мнению авторов инициативы, такие меры помогут помочь государствам на фоне роста цен на газ.

Однако рассмотрение предложения по снижению цен на импортируемый газ столкнулось с трудностями, поскольку лидеры Евросоюза не могут прийти к единому решению по преодолению кризиса. К примеру, власти Германии считают, что такие меры могут привести к росту спроса на газ или к ограничению поставок.

«Среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены <...> ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны», — пишет автор публикации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом.