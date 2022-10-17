FT: Евросоюз готовит механизм по снижению цен на весь импортируемый газ

close
100%
Jean-Francois Badias/AP

Евросоюз готовит пакет мер по снижению цен на весь импортируемый газ. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации издания, меры предусматривают установление максимальной динамической стоимости газа, по которой его смогут приобретать страны союза.

По мнению авторов инициативы, такие меры помогут помочь государствам на фоне роста цен на газ.

Однако рассмотрение предложения по снижению цен на импортируемый газ столкнулось с трудностями, поскольку лидеры Евросоюза не могут прийти к единому решению по преодолению кризиса. К примеру, власти Германии считают, что такие меры могут привести к росту спроса на газ или к ограничению поставок.

«Среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены <...> ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны», — пишет автор публикации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть