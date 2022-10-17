Atlantic: США причиняют боль всему миру из-за попыток обуздать инфляцию в стране

Попытки Федеральной резервной системы США по обузданию инфляции в стране, когда поднимается ключевая ставка, лишь вредит всей мировой экономике. Об этом сообщает The Atlantic.

«Глобальная экономика подошла к состоянию хаоса, и этот беспорядок усиливается. В последние месяцы ФРС поднимает учетные ставки, дабы регулировать цены. ФРС не в силах укротить инфляцию внутри государства, но она сотворит трудности другого рода у нас и по всему миру», — отметили в публикации.

По данным издания, рост процентных ставок приводит к тому, что инвесторы пытаются найти для себя стабильные нормы прибыли. Для этого они скупают американские облигации, причем за доллары, что отрицательно влияет на валюты других стран.

Авторы статьи посчитали, что те страны, где валюты обесцениваются, вступают в рецессию, что только лишь усугубляет ситуацию с курсом национальных валют по отношению к доллару. Это, в свою очередь, приводит к невозможности выплаты внешнего долга. На фоне этого центробанки в разных странах также поднимают процентные ставки, что приводит к всеобщему спаду в экономике.

16 октября экономический советник Белого дома Сесилия Роуз заявила, что администрация Соединенных Штаты видит признаки того, что «раскаленная» по причине рекордной за десятилетия инфляции экономика страны начинает «остывать». Она пояснила, что многие из предпринятых мер по борьбе с инфляцией проявят свой эффект только в следующем году.