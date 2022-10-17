Bloomberg: ответ Путина на санкции Запада может привести Евросоюз на грань распада

Bloomberg: отказ Путина поставлять нефть и газ может привести ЕС на грань распада

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Global Look Press

Заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет поставлять нефть и газ в страны, поддерживающие ограничения, может постепенно привести к распаду Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg.

«Если ни пандемия, ни гибридное противостояние с Россией не могут заставить ЕС даже подумать о такой возможности, трудно представить, что будет. Чем дольше Европа будет ждать, тем больше шансов, что ее эксперимент по объединению провалится», — отметили в публикации.

По данным издания, Европа стоит перед очередным вызовом после заявлений России об ограничении поставок. При этом Европе необходимо решать свои хронические проблемы с координацией решений.

12 октября Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть. Глава государства подчеркнул, что такая мера в отношении российской нефти может привести к дефициту.

Чуть ранее Путин заявил, что Запад начнет печатать деньги, как это было и в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию. Он добавил, что только за последний год денежная масса в Евросоюзе увеличилась примерно на €1 трлн. Также, указал президент, подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, которая в еврозоне и так уже достигает 10%.

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