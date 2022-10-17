Циан стал лидером по количеству целевых звонков и сделок

Циан занял лидирующую позицию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по количеству целевых звонков и сделок, которые приносит площадка, свидетельствует исследование компании Voice.

В исследовании Voice оценивали ведущие классифайды по недвижимости (Циан, Авито, ДомКлик, Яндекс Недвижимость и другие) по количеству целевых звонков, которые приносит каждая площадка, а также по конверсии этих звонков в сделку.

Среди классифайдов по недвижимости, по результатам исследования, в июне Циан принес около 60% всех сделок в столицах. Это значит, что сервис привлекает к объявлениям профессионалов по недвижимости только качественную аудиторию, которая готова совершить покупку.

Сервис Авито отстал от данного показателя более чем в два раза. ДомКлик принес 5% сделок, последнее место занял сервис Юла с показателем 1%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении целевых звонков. Так, 63% опрошенных считают, что Циан приносит больше всего целевых звонков по объектам недвижимости.