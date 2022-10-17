Спрос на услуги самозанятых в России вырос на фоне частичной мобилизации

В России вырос спрос на услуги самозанятых после объявления частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опросов YouDo и hh.ru.

В последние несколько месяцев в России выросло число компаний, которые хотят нанимать самозанятых. При этом после объявления частичной мобилизации в России доля таких компаний возросла еще больше. Речь идет о том, что в середине лета доля респондентов-работодателей, которые уже работали с самозанятыми, была на уровне 52%. К концу сентября этот показатель вырос до 56%. При этом с самозанятыми стали чаще работать из-за простоты найма, скорости выхода работника на задание и простоты оформления.

По словам управляющего партнера юридической фирмы BLS Елены Кожемякиной, дополнительный спрос на самозанятых поднялся на фоне частичной мобилизации. При этом, по новым поправкам к закону, мобилизованного сотрудника нельзя уволить, поэтому работодатели начали пользоваться услугами самозанятых до возвращения работника на свое место. При этом есть риск того, что самозанятые захотят переквалификации отношений с работодателем в трудовые ради получения выплат и льгот. Из-за этого возрастет число поданных исков в суд.

Однако СЕО «Цифровой HR платформы» Дмитрий Серебряков указал, что сейчас появляются новые сервисы, которые упрощают для работодателя цикл взаимодействия с самозанятыми, которые берут на себя не только поиск и найм работника, но и оплату работ, а также весь документооборот. То есть риск работодателей по нарушению законодательства сводится к минимуму.

10 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) к министру обороны Сергею Шойгу, писал, что представители финансового рынка просят ускорить согласование списка сотрудников, у которых есть право на бронь от частичной мобилизации.