МО Турции: продуктовая сделка могла бы стать моделью для решения других проблем на Украине

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка могла бы стать моделью для решения других проблем, которые были вызваны украинским кризисом. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В Анкаре выражают надежду на то, что проделанная работа станет моделью для решения и других проблем», — сказал он.

Акар указал, что за три месяца после подписания зерновой сделки 345 судов покинули украинские порты. Он подчеркнул, что удалось вывезти более 7,7 млн тонн агропродукции.

«Очень хороший результат», — считает министр.

Кроме того, глава турецкого оборонного ведомства отметил, что продуктом сбалансированной политики Анкары стала не только зерновая сделка, но и обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. По словам Акара, целью Турции является продолжение работы в направлении «незамедлительного урегулирования конфликта мирным путем».

«Способствовать снижению напряженности и доставлять гумпомощь нуждающимся, избежав каких-либо сбоев», — признался министр обороны.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры по зерновой сделке замглавы МИД России Сергея Вершинина с заместителем генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен. Они продлились 2,5 часа.