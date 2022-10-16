Bloomberg: ЕК введет динамическое ценообразование на газ в рамках борьбы с энергокризисом

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Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕК.

В публикации отмечается, что такая мера может помочь избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые приведут к затруднениям с поставками природного газа в некоторые государства Евросоюза.

Агентство подчеркивает, что в данный пакет мер будет включен временных механизм, который ограничит внутридневные скачки цен, который должен не допустить крайнюю волатильность на рынках энергетических деривативов.

Bloomberg утверждает, что ограничить колебания цен в диапазоне 5% требуют, в частности, ГрецияИталияПольша и Бельгия. Кроме этого, власти государств призвали регулярно пересматривать данный диапазон, чтобы в дальнейшем увидеть колебания других ключевых ориентиров, в том числе цену на сырую нефть, уголь и газ в Северной Америке и Азии.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил о мобилизации ресурсов Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

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