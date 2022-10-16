В Алжире заявили, что решение ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти стабилизирует рынки

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки необходимо для стабилизации рынков. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммед Аркаб, передает Annahar Online.

«Последнее решение ОПЕК+ является историческим, превосходным и служит стабильности рынков», — отметил Аркаб.

По словам генерального секретаря ОПЕК, представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса, организация ценит твердую позицию и роль Алжира в согласовании и утверждении важных договоров в рамках ОПЕК.

13 октября ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства сообщил, что решение альянса ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября существенно повышает риски для мировой энергетической безопасности.

До этого Саудовская Аравия выразила полное неприятие заявлений о том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября имело политический мотив и якобы было направлено против США.