Глава Минтруда ФРГ Хайль выступил за льготы для украинских беженцев

Министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль в интервью газете Tagesspiegel высказал мнение, что в отношении прибывших в страну беженцев с Украины должны действовать послабления и привилегии, которые не распространяются на беженцев из других стран.

Политик сослался на совместное решение государств — членов Европейского союза, по которому украинские беженцы, в отличие от бегущих из других стран, не должны проходить процедуру предоставления убежища, поскольку их статус считается выясненным.

«Они имеют право на базовое обеспечение (материальную поддержку — ред.) и могут сразу приступать к работе. Отменять тут абсолютно нечего», — подчеркнул Хайл, добавив, что даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой этого не изменит.

Ранее немецкий телеканал сообщал, что командование вооруженных сил Германии в рамках планируемой миссии Евросоюза намерено принять на обучение 5 тыс. украинских военнослужащих.