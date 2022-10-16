Guardian: спрос на жилье в Британии упал до рекордно низкого с начала пандемии уровня

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Спрос на недвижимость в Британии сократился до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда рынок пострадал из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на данные крупнейшего британского застройщика Barratt.

В период с июля по сентябрь 2022 года число еженедельных продаж домов в Британии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом лишь в сентябре было продано на 44% меньше жилья, чем в сентябре 2021 года. Из-за этого активы застройщика упали практически на £1 млрд.

По оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), спрос ни жилье сократился из-за хаоса и неопределенности на рынке ипотеки. Это, в свою очередь, произошло из-за политики британского правительства во главе с премьером Лиз Трасс.

По данным издания, из-за роста процентной ставки домовладельцам стало сложнее платить за ипотеку. Помимо этого продолжают расти цены на продукты и энергоносители.

В начале октября из данных британского ипотечного общества Nationwide Building Society стало известно, что средние цены на жилье в Британии в сентябре 2022 года не выросли по сравнению с показателями августа, то есть не было роста впервые с июля 2021 года.

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