В Киеве заявили, что из Украины вывезли более 7,7 млн тонн зерна

close
100%
Vincent Mundy/Reuters

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что более 7,7 млн тонн зерна было вывезено из Украины с начала действия зерновой сделки. Об этом он сообщил на встрече с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, передает ТАСС.

«С момента старта и по сегодняшний день уже экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции», — сказал он.

По данным ведомства, Турция, Украина и ООН выразили готовность продолжить действие зерновой сделки поле 22 ноября.

Ранее сообщалось, что мировые цены на пшеницу выросли на 4,8% до $9,1925 за бушель, что стало самым большим приростом с начала октября. Эта тенденция была обусловлена опасениями по поводу поставок зерна из России и с Украины по Черному морю.

С начала 2022 года цены на пшеницу выросли уже на 19%. За первые девять месяцев также увеличились биржевые котировки кукурузы и сои — они выросли более чем на 1%.

С ужесточения конфликта на Украине перед международным рынком встает вопрос: согласятся ли Киев и Москва продлить соглашение о вывозе зерна с Украины. Действие сделки истекает примерно через месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть