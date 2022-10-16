В Киеве заявили, что из Украины вывезли более 7,7 млн тонн зерна

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что более 7,7 млн тонн зерна было вывезено из Украины с начала действия зерновой сделки. Об этом он сообщил на встрече с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, передает ТАСС.

«С момента старта и по сегодняшний день уже экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции», — сказал он.

По данным ведомства, Турция, Украина и ООН выразили готовность продолжить действие зерновой сделки поле 22 ноября.

Ранее сообщалось, что мировые цены на пшеницу выросли на 4,8% до $9,1925 за бушель, что стало самым большим приростом с начала октября. Эта тенденция была обусловлена опасениями по поводу поставок зерна из России и с Украины по Черному морю.

С начала 2022 года цены на пшеницу выросли уже на 19%. За первые девять месяцев также увеличились биржевые котировки кукурузы и сои — они выросли более чем на 1%.

С ужесточения конфликта на Украине перед международным рынком встает вопрос: согласятся ли Киев и Москва продлить соглашение о вывозе зерна с Украины. Действие сделки истекает примерно через месяц.