В Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости»

Уточняется, что заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен обсуждают с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым реализацию зерновой пакетной сделки и другие вопросы.

Ранее сообщалось, что Гриффитс прибыл в Москву для участия в переговорах. По информации агентства ТАСС, все встречи Гриффитса в России будут закрытыми.

Как сообщал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью визита Мартина Гриффитса и Ребеки Гринспан в Россию станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что функционирование гуманитарных коридоров в рамках зерновой сделки может оказаться под вопросом, если выяснится, что груз для теракта на Крымском мосту перенаправлялся с помощью зерновоза.

После этого пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла заявила, что все суда, покинувшие порта Украины в рамках зерновой сделки, сначала прибыли в Стамбул, где прошли проверку под надзором СКЦ, и только потом продолжили путь в конечные пункты назначения.