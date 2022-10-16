В Венгрии предрекли ЕС изменения в политике санкций против РФ

ЕС может поменять свое отношение к антироссийским санкциям в связи с национальным консультациями, которые начались в Венгрии.

Подобный поворот событий предсказал представитель правящей партии Венгрии Иштван Холлик, передаёт Общественная служба новостей.

По его мнению, во время этих консультаций многие венгры сумеют высказаться относительно текущего положения дел.

После этого Евросоюз вполне может пересмотреть свою политику в отношении санкций против России.

Холлик убежден, что руководство ЕС «находится в отрыве от реалий» и не видит, что санкции вызвали обратный эффект и теперь рушат евроэкономику.

Холлик также уверен, что запрет на выдачу россиянам шенгена негативно повлияет на отрасль туризма в Европе.