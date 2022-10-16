Шесть стран ЕС восстановили объем торговли с РФ до уровня зимы

Шесть стран Евросоюза одновременно восстановили торговлю с Россией как минимум до февральского уровня, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, импорт и экспорт до зимних значений нарастили Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

Также в 18 государствах ЕС наибольшее снижение поставок пришлось на апрель. В тот же момент Греция, Дания, Ирландия и Швеция зафиксировали минимум в майский период.

Сейчас Европа наращивает экспорт в Россию, отмечает «Пятый канал». В июне разрыв по сравнению с февральским периодом максимально сократили Австрия и Греция.

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