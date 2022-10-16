Минстрой попросил 18,4 млрд рублей в виде компенсаций из-за подорожания госстроек

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ запросило из резервного фонда 18,4 млрд рублей дополнительно, чтобы компенсировать подорожание строительства государственной собственности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

«Минстрой запросил из резервного фонда правительства дополнительно 18,4 млрд рублей на компенсацию удорожания строительства, капитального ремонта, сноса и других капитальных манипуляций с государственной собственностью», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе указали, что в общей сложности на реализацию поставленных задач необходимо 242 млрд рублей до 2024 года.

Там также добавили, что в этом году кабмин несколько раз пересматривал сумму, которую необходимо выделить дополнительно на компенсацию подорожавших госстроек. По действующему распоряжению, без выделения допсредств предусматривается сумма в размере 223,6 млрд рублей.

7 октября Минстрой посчитал необходимым продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, что это поможет стимулировать спрос россиян на жилье. Сейчас он падает, уточнил депутат: до 12% на вторичное жилье, до 23% на первичное.

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