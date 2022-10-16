Yeni Şafak: в Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

Ученые турецкого университета разработали проект газового хаба в стране, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

В материале уточняется, что ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию »Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности» за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможном создании газового хаба для снабжения Европы.

По словам заведующего кафедрой геофизической инженерии Нафиза Мадена, проект газопровода был разработан «не в качестве прогноза», а только с помощью научных исследований.

Как уточнил Маден, природный газ планируется распределять в Европу через Фракию по трем ветвям: северной, южной и средней.

По словам ученого, северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию, южная пойдет в Италию, а средняя — в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию и др.

Маден также подчеркнул, что во время разработки предполагалось увеличение хаба с 50 до 75 млрд кубометров за счет дополнительных инвестиций.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный газовый хаб на территории Турции будет создан в кратчайшие сроки.