Yeni Şafak: в Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

close
100%
РИА «Новости»

Ученые турецкого университета разработали проект газового хаба в стране, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

В материале уточняется, что ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию »Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности» за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможном создании газового хаба для снабжения Европы.

По словам заведующего кафедрой геофизической инженерии Нафиза Мадена, проект газопровода был разработан «не в качестве прогноза», а только с помощью научных исследований.

Как уточнил Маден, природный газ планируется распределять в Европу через Фракию по трем ветвям: северной, южной и средней.

По словам ученого, северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию, южная пойдет в Италию, а средняя — в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию и др.

Маден также подчеркнул, что во время разработки предполагалось увеличение хаба с 50 до 75 млрд кубометров за счет дополнительных инвестиций.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный газовый хаб на территории Турции будет создан в кратчайшие сроки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть