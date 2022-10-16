Экономист Бажан заявил о наступлении состояния нокаута в украинской экономике

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Alex Grimm/Reuters

Экономика Украины находится в состоянии нокаута и даже близка к клинической смерти без возможности реанимации. Об этом РИА «Новости» заявил заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

«Что-то где-то в западной и центральной части Украины еще функционирует, работают малые и кое-какие средние предприятия, вывозится зерно из Одессы. Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок для ее реанимации», — отметил Бажан.

По его словам, ослабление экономики Украины началось тогда, когда «страна 30 лет назад обрела столь желанную самостийность». То есть сворачивались хозяйственные связи с Россией, которые до этого вырабатывались столетиями.

Он добавил, что огромная инфляция в стране приводит к тому, что продукты и услуги дорожают ежедневно. Кроме того, свыше 60% населения Украины сейчас живет за чертой бедности, пенсия составляет около 6 тыс. рублей, минимальная зарплата – 11390 рублей, а ВВП страны до конца 2022 года сократится на 40%.

15 октября глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что налоговые поступления в государственный бюджет страны увеличились на 18,5% благодаря резервам теневой экономики.

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