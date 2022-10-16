Экономист Григорьев заявил о невозможности ослабления курса рубля до 80 за доллар

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Maxim Shemetov/Reuters

В ближайшее время не стоит ожидать серьезных колебаний курса валют, а рубль не ослабнет до 80 к доллару. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я не думаю, что доллар будет по 80, это почти нереально. Должны произойти какие-то очень серьезные вещи, чтобы это случилось. Главное — это торговый баланс», — отметил Григорьев.

По его словам, резкого изменения курса валют не может быть из-за того, что ситуация на рынке кардинально не меняется. То есть соотношение доллара и евро определяется торговым балансом экспорта и импорта. При этом с начала октября евро и доллар укрепились по отношению к рублю из-за слухов о санкциях против Национального клирингового центра, который делает расчеты.

Он добавил, что ослабление рубля не будет отыграно в ближайшее время, так как растут поставки зарубежных товаров, хоть и через параллельный импорт. Однако серьезного падения российской валюты не будет. При этом максимальное значение, до которого может ослабнуть рубль, составит 72-73 рубля за доллар.

14 октября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что у российской валюты нет причин для ослабления до 70 и выше рублей за доллар.

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