Аналитик заявил, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов

Президент Nomisma Energia Табарелли отметил, что Европа переживает невиданный энергетический шок

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Michael Probst/AP

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил в разговоре с La Repubblica, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов.

«В октябре мы наблюдаем удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала года», — сказал он. Табарелли указал, что ранее газ стоил €0,7-0,8 за 1 куб. м, в начале года цена поднялась до €1,37, а в октябре уже была пройдена отметка в €2,3.

«Энергетический шок таких масштабов, которых не было ни в Европе, ни в Италии», — отметил аналитик.

Он также добавил, что итальянцам предстоящей зимой стоит готовиться к нормированному потреблению газа.

Несколько дней назад в МВФ сообщили, что полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон «греет руки» на энергетическом кризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

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