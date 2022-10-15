В Германии из-за нехватки газа предложили продлить сроки эксплуатации трех АЭС

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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Председатель оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил за продление сроков эксплуатации трех оставшихся в Германии атомных электростанций, раскритиковав таким образом решение партии «Союз-90/«Зеленые». Его слова на съезде отделения ХДС в городе Филлинген-Швеннинген передает ТАСС.

«В условиях нехватки газа все три оставшиеся в Германии атомные электростанции должны оставаться подключенными к сети», — заявил Мерц.

По его мнению, ФРГ близка к тому, чтобы «оказаться в заложниках» у партии «зеленых», которая «блокирует этот разумный путь», исключительно по идеологическим причинам.

14 октября «зеленые» подавляющим большинством голосов решили, что АЭС Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге должны оставаться в резерве до 15 апреля и использоваться для выработки электроэнергии при необходимости. Третья оставшаяся в ФРГ атомная электростанция Emsland будет окончательно закрыта 1 января 2023 года.

В начале сентября министр экономики Германии Роберт Хабек заявлял, что электростанции Neckarwestheim и Isar 2 будут работать дольше, чем планировалось, чтобы их можно было использовать в качестве аварийного резерва до середины 2023 года.

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