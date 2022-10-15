Глава Минфина Чехии Станъюра поддержал идею передачи Киеву замороженных активов РФ

Глава Минфина Чехии Збынек Станъюра на проходящей в Вашингтоне осенней сессии Всемирного банка и МВФ заявил о поддержке идеи передачи Украине средств с замороженных активов Центробанка России и россиян, попавших под санкции, для восстановления страны. Об этом сообщает Чешское радио.

«Было бы очень хорошо, если тем, кто ввел санкции, удалось обратить российское имущество в деньги и направить их на восстановление Украины», — сказал он.

По его словам, обсуждение передачи активов Киеву может занять несколько месяцев и эта инициатива также может быть отвергнута.

По данным Чешского радио, западные страны заморозили активы РФ на сумму примерно $330 млрд, в то время как на восстановление Украины нужно около $350 млрд.

Ранее эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило, что на основании санкций Евросоюза, введенных против России, на данный момент в стране заморожено около €20,8 млн российских активов.