Депутат Госдумы Морозов предложил бизнесу проявить инициативу при обходе санкций

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Морозов, комментируя инициативу парламентария Артема Кирьянова о создании ведомства по продаже пиратских фильмов, призвал не лишать бизнес инициативы в поиске обходных путей вопреки санкциям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне кажется, здесь надо проявлять известную осторожность, дабы не лишить бизнес инициативы в поиске обходных путей вопреки санкциям и уходу зарубежных компаний. В каких-то случаях как раз и хорошо, что государство не имеет отношения к потенциальным нарушениям авторских прав и другим возможным коллизиям», — заявил Морозов.

Ранее заместитель председателя Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать специальную госструктуру, которая будет отвечать за легализацию недоступного в России контента. 

Вместе с тем Кирьянов отметил, что при запуске такой системы деньги за контент будут идти государству, а не отвернувшимся от россиян правообладателям.

По словам Кирьянова, данное предложение нужно обсуждать «на различных площадках».

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