Россияне начали жаловаться на сложности с доступом к банковским услугам в Гонконге

Один из крупнейших в Гонконге банков, HSBC, решил приостановить оказание услуг российским клиентам, а сами россияне стали испытывать проблемы с доступом к ним. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на источники.

«Сейчас гражданам РФ почти невозможно открыть в Гонконге банковский счет. Хотя Китай и Гонконг не присоединились к западным санкциям против России, есть случаи, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть новые счета», — отметил генконсул РФ в Гонконге Игорь Сагитов.

При этом банк HSBC направил «большинству российских клиентов» письмо о приостановке оказания розничных инвестиционных услуг. В письме указали, что банк не может оказывать услуги нерезидентам Евросоюза.

Однако сами власти Гонконга ранее заявляли, что не будут поддерживать односторонние санкции Запада, только за последнее время в городе зафиксировали резкий отток российского капитала. В период с января по июнь 2022 года он сократился в 3,24 тыс. раз — с $330 млрд до $100 млн.

11 октября управляющий партнер ONC Lawyers Шерман Ян, чья компания уже провела предварительные переговоры с российскими клиентами, заявил, что бизнес из России стал изучать возможности для привлечения капитала в Гонконге. По его словам, в последнее время стала расти заинтересованность со стороны российских компаний по переносу определенных видов деятельности в Гонконг.