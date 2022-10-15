Экономист Лицюнь заявил о выгоде для России и Китая при введении потолка цен на нефть

Россия и Китай смогут извлечь пользу для развития совместного энергосотрудничества при введении потолка цен на нефть. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Уверен, что руководители наших стран смогут и впредь проявлять гибкий подход и извлекать пользу из сложившейся ситуации», — отметил Лицюнь.

По его словам, еще в начале сентября Китай выступил против введения потолка цен на нефть из России. При этом сама нефть имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности в мире, поэтому Китай официально призвал страны принять совместные усилия, а не совершать обратные действия.

В конце сентября The Wall Street Journal писал, что Китай может со временем почувствовать пользу от дешевого российского газа при условии строительства новых трубопроводов в КНР. В публикации указали, что в теории отказ западных стран от нефти и газа из России принесет Китаю лишь выгоду. Однако проблема заключается в том, что китайская экономика заточена под нефть и уголь, а переход на газ займет длительное время и очень много средств.