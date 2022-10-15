American Thinker: Маск столкнется с расследованиями и травлей подобно Трампу

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Global Look Press

Угрозы, клевета и федеральные расследования в сторону американского предпринимателя Илона Маска имеют сходство с проблемами, с которыми столкнулся Дональд Трамп. Такое мнение высказал обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.

После объявления о намерении приобрести Twitter многие начали критиковать Илона Маска. По мнению Лаада, это стало следствием опасений либералов «потерять свой основной инструмент манипуляций».

«Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия», — пишет обозреватель.

Он подчеркнул, что ситуация с Илоном Маском соотносится с президентством Дональда Трампа, подвергавшемся критике со стороны демократов.

По мнению Лаада, миллиардера ждет еще больше травли со стороны СМИ и федеральных агентств, поскольку американское правительство недовольно желанием Маска поменять статус-кво в США, а также его поддержкой свободы слова.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Илон Маск находится под федеральным расследованием из-за его сделки по приобретению компании Twitter.

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