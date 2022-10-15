Румыния продает Молдавии электричество в 2 раза дороже, чем своим потребителям

Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил, что румынское государственное предприятие Hidroelectrica продает Молдавии электричество почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Румынии цена (на электроэнергию для физических лиц составляет 255 леев ($44,3), мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica». Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере 90 евро (за 1 МВт ч.)», — заявил Попеску.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавии нужно добиться возвращения прежних объемов поставок газа из России.

Он добавил, что до сих пор есть риск сокращения или полного прекращения поставок газа. Поэтому необходимо вовремя платить за топливо. Кроме того, важно найти договоренности по отсрочке выплаты исторического долга, который образовался у Молдавии.

10 октября Чебан заявил, что Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года из-за усиления энергетического кризиса в республике. По его словам, уровень потребления газа в стране по итогам первого осеннего месяца увеличился по сравнению с данными за август на 1,4 млн кубометров.