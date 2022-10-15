Аналитик Рыков заявил о сложностях введения потолка цен на нефть из-за нерыночности механизма

Западные страны не могут согласовать предельные цены на российскую нефть из-за того, что это нерыночный механизм. Об этом «Ленте.ру» заявил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Это явно нерыночное образование, потому что сегодня можно установить потолок цен на российскую нефть, а завтра еще на что-нибудь. Поэтому прийти к какому-то однозначному соглашению достаточно тяжело», — отметил Рыков.

По его словам, Россия может вообще отказаться поставлять нефть, если ей это будет невыгодно. При этом ограничения могут быть установлены на уровне от $40 до $60 за баррель.

Он добавил, что $42 — цена отсечения по бюджетному правилу, а $60 — это комфортная цена, по которой отрасль может функционировать наряду с инвестиционными проектами. Однако в этом случае дополнительной прибыли, которая может быть направлена на развитие, не будет.

14 октября в администрации американского президента Джо Байдена обеспокоились, что план по введению потолка цен на российскую нефть может привести к негативным последствиям. Из-за решения ОПЕК+ сократить добычу это может привести к резкому подорожанию топлива.