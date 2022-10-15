Депутаты Госдумы предложили увеличить финансовую гибкость регионов РФ

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Субъектам РФ требуется предоставить больше возможностей для финансовой гибкости в управлении расходами, уверены члены комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению. Об этом сообщает РБК.

Парламентарии дали отзыв на проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

По информации издания, добиться поставленной цели можно с увеличением доли нецелевых трансфертов — тех, которые субъекты смогут тратить по своему усмотрению на задачи регионального развития.

Согласно приведенным депутатами оценкам, примерно в половине субъектов объем первоочередных расходов превышает среднерегиональный показатель.

Также профильный комитет добавил, что федеральному центру приходится выделять значительные средства для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

При этом у политиков вызывает опасения «достаточно высокая» долговая нагрузка на региональные и местные бюджеты.

Ранее стало известно, что власти выделили дополнительные 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

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