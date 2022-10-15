Россияне в 13 раз увеличили число платежей в сфере активного отдыха за восемь месяцев

close
100%
pexels.com

Россияне в период с января по август 2022 года нарастили почти в 13 раз число платежей в сфере активного отдыха и развлечений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

«Один из ярких трендов — резкий скачок числа платежей в категории «активный отдых и развлечения» в 2022 году. Общее количество операций здесь выросло почти в 13 раз относительно января — августа 2021 года. По наблюдениям аналитиков банка, столь заметную динамику вызвал спрос на прокат электросамокатов», — отметили авторы исследования.

По их данным, платежи за электросамокаты составили основную долю операций. При этом за год средний чек в категории активного отдыха за год снизился из-за дешевой аренды электросамокатов. Речь идет о том, что в августе средний чек был на уровне 373 рублей, а в этом году – 198 рублей.

7 октября правительство России утвердило правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров. Отныне они будут иметь статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), а гражданам нельзя будет ездить на них быстрее 25 км/ч. А на дорогах появятся специальные знаки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть