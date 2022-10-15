Welt: около 40% компаний ФРГ из-за энергокризиса были вынуждены уйти с тех или иных рынков

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Reuters

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY), утверждает, что половина предприятий в Германии в последнее время из-за последствий энергетического кризиса не смогли осуществить запланированные инвестиции, а 39% даже были вынуждены полностью уйти с тех или иных рынков. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в исследовании поучаствовали 760 руководителей крупных компаний, 100 из них находятся в Германии.

По словам партнера EY в регионе Западной Европы Константина Галла, в прошлом германские компании получали большую выгоду от свободной международной торговли.

Он добавил, что экономика ФРГ сильно зависит от путей свободной торговли, международного регулирования и надежных цепочек поставок. Но в текущий момент данная бизнес-модель Германии сталкивается с большой проблемой за все время Федеративной Республики.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хранилища газа в ФРГ заполнены на 95% и не стоит ожидать поставок из Российской Федерации в ближайшем будущем.

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