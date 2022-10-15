Власти выделили дополнительные 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Правительство выделило еще 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство продолжает вести работу по расселению людей из аварийного жилья. Чтобы обеспечить снос или реконструкцию таких домов и дать возможность гражданам переехать в современные квартиры из резервного фонда, кабмином будет дополнительно направлено 24 млрд рублей, отмечается в публикации.

В документе указали, что речь идет о тех домах, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства будут направлены в 43 региона, где больше всего необходимо финансирование. В бюджеты регионов средства должны поступить до конца года.

В конце августа Мишустин заявил, что Правительство РФ запускает новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, в текущем году на эти цели предусмотрено 22,5 млрд руб. Отмечается, что деньги получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилья, которое было признано аварийным на начало 2017 года.