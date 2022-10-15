Доцент ВШЭ Дзгоева посоветовала проверять лицевой счет на ошибки при начислении пенсий

Юрист, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС) на предмет ошибок при начислении пенсионных выплат. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Дзгоева отметила, что в выписке из ИЛС можно увидеть сведения о накопительной части пенсии, учтенный стаж работы, пенсионные баллы. Заказать выписку можно на портале госуслуг и на сайте Пенсионного фонда России.

Юрист добавил, что проверка ИЛС поможет также проверить, есть ли в начислении пенсионных выплат ошибки.

«Чтобы своевременно обнаружить нестыковки, необходимо проверять свой индивидуальный лицевой счет — именно на нем аккумулируется вся информация о пенсионных правах и накоплениях», — резюмировала Дзгоева.

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